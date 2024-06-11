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お茶道具お茶入れ
商品番号 U76569556618
商品名

お茶道具お茶入れ
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お茶道具お茶入れとても綺麗な状態です。柄も素敵です。お稽古にいかがでしょうか。母がお茶の先生をしてましたので品物は良いものです。
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