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商品詳細
東州齋写楽撰の木版画頒布品 二十集 四十枚 雲母摺り 木版画技法で 紙は 越前生漉奉書紙彫師 前田健太郎氏 刷り氏 遠藤忠雄氏などの現代の名匠が再現した作品です、絵の大きさ 縦 34センチ 横 24センチ 桐箱入り、総重量 4.35キロ
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