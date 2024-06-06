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商品詳細
蔵を整理していたら出てきたヤマセミの剥製です。地域によっては絶滅危惧種にも指定されている大変貴重な鳥です。やや台や、クチバシに傷がありますが立派な剥製です。大切にしていただける方いましたらご連絡お待ちしております。
http://narcologia.ru/goods/kindness141505.html
http://narcologia.ru/goods/composite394454.html
http://narcologia.ru/goods/stair729000.html
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本物 鳥の剥製 山地の渓流 ヤマセミ 剥製 カワセミの仲間 置物 貴重 ...
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展示鳥類剥製（ヤマセミ） - 新潟県ホームページ
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剥製制作例 - フクロウ・ワシなどの猛禽類から飼い鳥まで | はくせい ...
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