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ヤマセミの剥製
商品番号 M17538468133
商品名

ヤマセミの剥製
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 39,277 円
在庫状況 あり

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商品詳細

蔵を整理していたら出てきたヤマセミの剥製です。地域によっては絶滅危惧種にも指定されている大変貴重な鳥です。やや台や、クチバシに傷がありますが立派な剥製です。大切にしていただける方いましたらご連絡お待ちしております。
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