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商品詳細
XenogearsBRINGARTSヴェルトールアクションフィギュア#スクウェア・エニックス#ゼノギアス#XenogearsBRINGARTSヴェルトールアクションフィギュアコレクション整理のため出品します。ガラス棚に入れて飾っていました。パーツ類は揃っています。
http://narcologia.ru/goods/stealth72676.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect108670.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney555849.html
Xenogears BRING ARTS ヴェルトール アクションフィギュア
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http://narcologia.ru/goods/interconnect108670.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney555849.html
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