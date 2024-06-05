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Xenogears BRING ARTS ヴェルトール アクションフィギュア
商品番号 L99598895472
商品名

Xenogears BRING ARTS ヴェルトール アクションフィギュア
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

XenogearsBRINGARTSヴェルトールアクションフィギュア#スクウェア・エニックス#ゼノギアス#XenogearsBRINGARTSヴェルトールアクションフィギュアコレクション整理のため出品します。ガラス棚に入れて飾っていました。パーツ類は揃っています。
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