真作】西山芳園/旭波仙禽図/旭波舞鶴図/掛軸/名家伝来/AA-24 ...

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真作】妙心寺/古川大航/松樹千年翠/一行書/掛軸/名家伝来/AA-458 ...

【真作】【参考】西山芳園 幕末の四条派の画家。大坂生。名は成章、字は子達。松村景文に学び、その門下において頭角を現わした。艶麗な人物画を得意とし、花鳥画にも秀でた。慶応３年（1867）歿、64才。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙、表装共に概ね良好です。 桐極箱付 軸丈 縦 185cm × 幅 50cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。