サンリオキャラクターズ　恋するサンリオメモリーズ　リーメント　全8種　新品未使用

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サンリオキャラクターズ恋するサンリオメモリーズリーメントコンプリートBOX全8種類新品未使用ジオラマ付きの外箱(大箱)はございません。また、こちらの商品はそれぞれ箱から出して中身のみをまとめ、らくらくメルカリ便コンパクトBOXでの発送を予定しております。尚その際、ガムは付属致しません。商品が入ってるいる箱は1箱を潰して同梱させて頂きますが、その他7箱はこちらで破棄致します。2018年04月16日発売販売終了商品の為、現在は入手困難なお品物になります。発売早々に全種類揃えたくて大人買いしましたが、使用する事なく大切に保管しておりました。喫煙者及びペットはおりませんが、自宅で大切に保管しております。細かな擦れや傷などあるかもしれません。過剰に気になる方は、ご購入をお控えくださいませ。今まで大切にしてきたコレクションを少し整理することにしました。お探しの方、大切にしていただける方にお譲り致します。らくらくメルカリ便での発送を予定しております。梱包資材はリサイクル品を使用しております。それでは、ご検討のほど、どうぞよろしくお願いいたします。ミニチュアリーメントぷちサンプルSANRIO キティちゃんSanrio大人買いドールハウスあのころハローキティとハローキティかがやけ部活動