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商品番号 R46648345171
商品名

ポケカ　rrr rr まとめ売り　ex vstar vmax
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げ不可状態は添付の画像でご確認をお願い致します。素人判断によるものですので必ず画像の確認の上基本的にはプレイ用とお考え下さい。とても綺麗な状態ですが一応プレイ用でお願いします検索用アルセウス＆ディアルガ＆パルキアGX、リザードンGX、レシラム＆リザードンGX、ピカチュウ＆ゼクロムGXマホイップV、マホイップVMAX、トゲキッスV、ザルートV、ハガネールV、デンリュウV、ピカチュウv、ピカチュウvmax、ガラルヒヒダルマv、ガラルヒヒダルマvmaxセレビィ、ジラーチ、ザマゼンタ、ザシアン、レックウザ、ライコウ、ヤレユータン　博士の研究、マリィ、ボスの司令、リーリエ、アセロラ、グズマ、ボスの指令、オニオン、ポプラ、おとなのおねえさん、ローズ、ネズ、サイトウ、ダンデ、csr、chrデッキパーツ　スペースジャグラー　タイムゲイザー　カイ　おじょうさま　ネジキ　ギラティナシリーズS強化拡張パックイーブイヒーローズ　ナンジャモ　ルチア　ムンク　ミモザ　グレイシア　ニンフィア　キハダ
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