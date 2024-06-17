BTS jiminピアス　ARTIST MADE COLLECTION

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人気グループ···BTSjimin公式で買いました。ジミンがデザインしたシルバーピアスです。販売当時アクセス集中、売切れで購入は2次販売予約で購入しました。今はレアな物となり現在は販売しておりません。2回、短時間のみ使用しましたがその後は拭き取り乾かしてから元の袋に保管していました。大切に保管していましたが今後使用予定が無い為、お使いになられる方に使って頂きたいです。・写真のものを全てお付け致します。・ピアスは破損もなく綺麗な状態です。・茶色の封筒は開封していますので、封筒シール部分は写真4枚目をご覧ください。・ピアスの説明書はハングルで書かれています。説明書の袋は開封しています（写真4.5）・写真6のまるでかっこっています黒い点は購入時からありました。・ジミンの写真トレカは未開封です。・白の外箱は購入時から光に当てると傷が見えますが気にならない程度です。・公式の写真をお借りしています（写真10）2回短時間の使用済みの中古品ですので、ご理解くださる方のみご検討下さい。宜しくお願い致します。