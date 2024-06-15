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スマートロッド　クラリネット用
商品番号 V46994740205
商品名

スマートロッド　クラリネット用
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クラリネット用クリーニングツール『スマートロッド』の出品です。演奏中管を抜かずに唾抜きをする事の出来るアイテムです。発売元の廃業により入手困難（新品の入手はほぼ不可能）です。今回の出品は新品、未開封品です。色はミッドナイトブルーです。興味のある方は是非ご検討よろしくお願いします。種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···メンテナンス用品
http://narcologia.ru/goods/organization185862.html
http://narcologia.ru/goods/recommended311390.html
http://narcologia.ru/goods/approximate460520.html
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