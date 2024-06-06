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文鎮　淀井敏夫作 希望 姫路駅前モニュメント竣工記念 1985年 兵庫県姫路市
商品番号 L74328689013
商品名

文鎮　淀井敏夫作 希望 姫路駅前モニュメント竣工記念 1985年 兵庫県姫路市
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

淀井敏夫作希望姫路駅前モニュメント竣工記念1985年彫刻家。日本芸術院会員。文化勲章受賞。文鎮・ペーパーウエート、美品作品として使用できます「海の鳥と少年」に似た像が刻印されています素材:金属製(詳細不明です)自宅保管、経年のため、スレ、小キズ、薄汚れ、くすみ、若干サビなどがあります。上記ご理解の上、ご購入をご検討ください
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希望』 淀井 敏夫
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