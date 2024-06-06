うちわ　見て　ライブ用

手作りで練習に作ってみました。素人の作品だと思ってください。よく見ればはみ出てたりよれていたりなどあります。一応最後にクリア塗装してありますが擦ったりしたら色が着く可能性もあります。全て了承の上ご検討ください。必ずプロフィールを読んでください。即購入も可能ですが、購入前にコメントをいただけない場合は購入後の理不尽なキャンセルには対応致しかねます。以前、即購入され、コメントなく、商品に不備があるとクレームを出されて不快な思いをしたため、必ずコミュニケーションを取ってからのお取引を希望します。複数購入の方は同梱しても同額もしくは安くなる場合のみ割引致しますので、希望商品をコメント欄よりお知らせください。同梱する事により送料が高くなる場合があります。その際には同梱は致しかねます。送料を負担していただけるようでしたら同梱に対応致します。トラブルを防ぐために、質問、不明点は必ず購入前にコメント欄よりご連絡をお願い致します。お取引をスムーズにするためにも、購入前に一度ご連絡をお願い致します。



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