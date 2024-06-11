Fender フェンダー・ビンテージ・モディファイド・モノグラム・ストラップ

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商品詳細
2020年に発売されたハマ・オカモト監修のFenderVintageModifiedMonogrammedStrap（ビンテージモディファイドモノグラムドストラップ）です。ビンテージストラップのようにFenderのロゴが横向きに刺繍されています。単にロゴを横向きにしただけでなく、ストラップの幅自体を現行品より0.5mm太く作っております。エンドの革は繰り返しの使用にも耐久性を持たせる為、黒の合皮を二枚重ねにしてカシメで止めてあり、アジャスターはヴィンテージは真鍮のところ、滑って長さが変わるためあえてプラスチック製に変更するなど、実用面でも配慮が行き渡っております。色はブラック/イエロー/ブラウン一度だけ短時間ギターに装着しただけの新品同様品です。ご検討のほど、宜しくお願い致します。シリーズ...Fenderアクセサリー・パーツ...ストラップ
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