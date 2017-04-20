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シャガール　リトグラフ　シメオン族
商品番号 I91730481906
商品名

シャガール　リトグラフ　シメオン族
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 5,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10年以上前に東急にて結構いいお値段で購入しました。しばらく飾っていましたが、家族が増えインテリアに合わなくなりましたので、お好きな方にお譲り出来たらと思います。経年による裏の一部ダメージ等ありますが、他は特に難なく綺麗です。専用箱なし、プチプチにて丁寧に梱包のうえ発送させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/ordering507079.html
http://narcologia.ru/goods/injure664467.html
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