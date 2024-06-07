片寄涼太 アクリルスタンド

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商品詳細
即購入不可❌片寄涼太のアクリルスタンド3種セットになります。kitchenkingdom（現TRIBEKINGDOM）の当選品になります。新品、未使用ですが初期傷等ある場合がございますので、神経質な方はご購入をお控えください。素人保管、ご理解の程よろしくお願い致しますm(__)m片寄涼太GENERATIONSジェネアクリルスタンドアクスタTRIBEKINGDOMトラキンkitchenkingdomKCK
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