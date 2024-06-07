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商品詳細
にじさんじ夢追翔さんのホワイトデーグッズ2021フルセット(ボイスは除く)+缶バッジです。◇セット内容・B2タペストリー・A4クリアファイル・ハンドタオル・缶バッジキーホルダー・アクリルスタンドキーホルダー・複製直筆メッセージカード赤い袋からは1度開封しましたが、グッズ自体が入っている袋は全てのグッズ開封しておりません。タペストリー以外のグッズが入っていた赤い袋が少しくしゃっとしてしまっているため、不要でしたらお申し付けください。即購入可。気になること、質問等ございましたらお気軽にお声掛けください。
http://narcologia.ru/goods/reflector558264.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate458248.html
http://narcologia.ru/goods/message841527.html
夢追翔 ホワイトデーグッズ2021 フルセット+缶バッジ
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夢追翔 ホワイトデーグッズ2021 フルセット+缶バッジ
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