麻丘真央 会場限定サイン入りチェキ

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商品詳細
AnniversaryLive2022会場限定のサイン入りチェキになります(画像では分かりにくいですが、サイン入ってます)。OPP袋に入れて暗所にて保管しておりました。1度人の手に渡った物なので、ご理解いただける方のみご購入ください。22/7ナナニジナナブンノニジュウニジャンル...女性グループグッズ種類...写真
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