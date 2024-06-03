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麻丘真央 会場限定サイン入りチェキ
商品番号 R69596887072
商品名

麻丘真央 会場限定サイン入りチェキ
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 2,622 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AnniversaryLive2022会場限定のサイン入りチェキになります(画像では分かりにくいですが、サイン入ってます)。OPP袋に入れて暗所にて保管しておりました。1度人の手に渡った物なので、ご理解いただける方のみご購入ください。22/7ナナニジナナブンノニジュウニジャンル...女性グループグッズ種類...写真
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