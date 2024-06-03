中谷文魚　掛け軸　加賀千代女　俳句　共箱

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淡雪や幾筋きえてもとの道（あわゆきや いくすじきえて もとのみち）加賀千代女 俳句目立った汚れなどはありませんが、軸裏含め経年によるいたみやシミなどはあるかとおもいますので御了承くださいませ。サイズ 縦約195.5cm×幅約36cm※素人計測のため、多少の誤差はあるかと思いますので御了承くださいませ。※メルカリ様以外出品はしておりませんので、他サイトで同じ写真を見かけましても同じものではございませんので詐欺などお気をつけくださいm(__)m(T-T)