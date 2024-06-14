メザスタ DC２弾 スーパースター フルコンプリート10枚セット

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ポケモンメザスタDC２弾スーパースタータグフルコンプ10枚セットになります。【バラ売り不可、値下げ交渉不可】素人保管の美品です。初期傷や擦り傷がある可能性はあります。その他細かい事が気になる方のご購入はご遠慮ください。スーパースタータグ（星6）フルコンプ１０枚他で出品中の商品との組替えも可能な限り受付ておりますが当然値段は変わります。ご理解の上メッセージでお問合せください。発送代込み価格・安心の匿名配送です。【注意点】ご購入後のキャンセル、返品、クレーム等は受付けかねます。上記ご理解ご了承の上、ご購入ください。即購入OK#メザスタ#ポケモン#スーパースター#ゲンシカイオーガ#ゲンシグラードン#ジガルデ#ホウオウ#ルギア#ジェラルドン#マホイップ#スイクン#エンテイ#ライコウ#安心匿名発送24日までこの価格ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···メザスタ15日