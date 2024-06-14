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たまごっちみくす　☆20th アニバーサリー☆　動作確認済　ホワイト・ピンク
商品番号 W65466527124
商品名

たまごっちみくす　☆20th アニバーサリー☆　動作確認済　ホワイト・ピンク
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 6,517 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆商品たまごっちみくす　20thアニバーサリー　ホワイト　１個ピンク　１個◆商品内容・本体×２・ネックストラップ×２(1本は正規品で１本はお店で購入品)◆商品状態動作確認済み○ホワイト○多少のスレやキズなどございますが、ご使用には問題ございません。○ピンク○ホワイトと同様スレやキズ+全体に日焼けあります。液晶にも問題あります(^-^;画像でご確認ください。動作は問題なく遊べました☆細かいコンディションは、写真にてご確認ください。◆発送らくらくメルカリ便にて防水、プチプチで巻いて発送させて頂きます☆■バラ売りは×でお願いします■人気タイトル...たまごっち
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