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- たまごっちみくす ☆20th アニバーサリー☆ 動作確認済 ホワイト・ピンク
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商品詳細
◆商品たまごっちみくす 20thアニバーサリー ホワイト １個ピンク １個◆商品内容・本体×２・ネックストラップ×２(1本は正規品で１本はお店で購入品)◆商品状態動作確認済み○ホワイト○多少のスレやキズなどございますが、ご使用には問題ございません。○ピンク○ホワイトと同様スレやキズ+全体に日焼けあります。液晶にも問題あります(^-^;画像でご確認ください。動作は問題なく遊べました☆細かいコンディションは、写真にてご確認ください。◆発送らくらくメルカリ便にて防水、プチプチで巻いて発送させて頂きます☆■バラ売りは×でお願いします■人気タイトル...たまごっち
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