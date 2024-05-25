Ｃ５９３　掛軸　大徳寺　大橋香林　『清流無間断』　共箱　『真作』　肉筆　一行書



2023年最新】大橋香林の人気アイテム - メルカリ



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【真作】大徳寺/前大徳香林/大橋香林/一行書/守拙全天真/掛軸☆宝船☆Z-491



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総丈 約 179cm×30cm本紙 約 99cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。