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フォートナイト レジェンダリーシリーズ オメガ マックスレベル フィギュア
商品番号 J17139465844
商品名

フォートナイト レジェンダリーシリーズ オメガ マックスレベル フィギュア
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 2,849 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EPIC社の公式ライセンス品、Jazwaresから発売されている7インチサイズフィギュア、レジェンダリーシリーズのOMEGAMAXLEVELです。新品未使用、未開封品です。クリスマスプレゼント等にいかがでしょうか？FortniteフォートナイトFortniteLegendarySeriesFigureピーリーニャッスルドリフトスカルラグナロクピンクママクファーレン・トイズMcfarlaneToysジャズウェアJazwaresクリスマスハロウィン
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