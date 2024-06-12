VOL.3 EQUIP \u0026 PROP　ゼロ \u0026 魔導具　シルヴァ

新品未使用です。保存状態良好ですが少し箱にキズなどがあります。(画像参照にてお願い致します)ケース内の各パーツ部品、部品庫から部品が下に落ちてパーツ部品庫には、無い現状のままでお願い致します(各パーツ部品は、有りますので安心して下さい)過度に神経質な方は購入をお控えください。あくまでも開封済みの商品であることと、古い物なのでご理解の上、購入して頂けば幸いです。返品は、お断り致します。箱のサイズ縦=31.5cm横=26cm奥行き=9cm箱の中のパーツ落下は、ごめんなさい即購入 OK傷防止にプチプチで包んで発送させて頂きます。当方メルカリ初心者の為至らない点もあるかと思いますがご容赦下さい。



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