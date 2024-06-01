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- 煎茶道具 徳山造 染付 花文 煎茶碗 5客 C 5825
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商品詳細
種類...茶道具大きさ 高さ約4㎝ 幅約7㎝1客にひびが見受けられます。(画像10枚目）土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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