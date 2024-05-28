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「美品」「未開封」デカレンジャー　ソフビ人形　5体セット
商品番号 F35022030469
商品名

「美品」「未開封」デカレンジャー　ソフビ人形　5体セット
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#特捜戦隊デカレンジャー#デカレンジャー#ソフビ人形　⭐︎未開封⭐︎美品当時の物で未開封品はかなりレアかと思います！全種類セットです！自宅保管の為、状態は良好です！タイミングをみて値下げしていってるので値下げ交渉はご遠慮くださいませ。
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