「美品」「未開封」デカレンジャー　ソフビ人形　5体セット

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#特捜戦隊デカレンジャー#デカレンジャー#ソフビ人形 ⭐︎未開封⭐︎美品当時の物で未開封品はかなりレアかと思います！全種類セットです！自宅保管の為、状態は良好です！タイミングをみて値下げしていってるので値下げ交渉はご遠慮くださいませ。