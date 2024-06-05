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- 【値下げ‼︎】ヤマハYAMAHAフルート YLF451 未使用 調整修理済み
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商品詳細
ヤマハのフルート YLF451です。購入時期は25年近く前になると思いますが、一度も使用する事なく扉付きの飾り棚に保管しておりました。未使用ですが、年数が経っているため、2021年3月に10万円近くかけて修理調整致しました。すぐにお使いになれる大変良い状態ですのでどなたかに使っていただけると嬉しいです。#管楽器 #吹奏楽 #ヤマハ
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