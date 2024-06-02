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F4　4号用　油絵用　濃紺色　額縁　ガラス板入り
商品番号 T93863471435
商品名

F4　4号用　油絵用　濃紺色　額縁　ガラス板入り
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きまして、ありがとうございます。※送料込みの出品の為、値下げ交渉不可です。早い者勝ちなので、気に入って頂いた方やこの手の品物を探していた方は即決がオススメです。額縁の外寸…約506×415mm付属品はガラス板、吊り紐、吊り金具です。長期保管品の為、擦り傷等があります。よろしくお願い致します。その他のアート出品物についてはこちらをクリックして下さい♪⇒#kakoartポスター額は、こちらをクリックして下さい⇒#kakoposter#F4#4F#4号#油絵用#油絵作品用#油彩画用#仮枠#濃紺色
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