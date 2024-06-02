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- 最高級 嵯峨毛氈 下敷 紺 書道具 書道用品 箱付 3mm
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商品詳細
実家のフルリノベーションを行うために整理をしています。紺色の嵯峨毛氈を見つけました。使用頻度が低かったせいか、特段汚れもなく綺麗な状態です。箱に厚さの記載がないためメジャーで計測しました。(写真3枚目)厚さが3ミリですので重みもあり、ヨレなどなく心地よい筆運びが可能です。発送の際は外箱に直接エアパッキンを巻きつけ梱包させていただきます。サイズ縦148cm×横45cm×厚み3mm
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