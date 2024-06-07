Pearl パール フルート elegante エレガンテ オフセット 管体銀製 ...

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Pearlパールeleganteエレガンテカバード/オフセット管体銀製モデルC足部管/Eメカ装備頭部管vivo装備バランス調整と磨きをお願いしています。問題なく音出し可能です。クラウン付近に一部傷が見受けられますが、その他は目立つ傷や打痕は見受けられません。ケースカバー付属以下HPよりエレガンテシリーズは管体、座金・ポストを銀製にすることで、より総銀製に迫る音色を実現しています。明るく軽快な音色が得られるC足部管モデルです。また、バネにはSP-1を使用して、より微妙なタッチにも的確に応えます。頭部管はカーヴドテーパーでバランスのいい吹奏感が人気のVivoを標準装備。一般的に出しづらいと言われる3オクターブ目のEの音を出しやすくする効果があるEメカニズムを標準装備しています。