【太鼓の達人・7885】マイバチ　米ヒバ万能型_黄緑ピンク【みなみとり】

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出品中の他のマイバチにつきましては、#みなみとりバチより閲覧いただけます。【製品情報】7885■材質:米ヒバ■長さ:39cm■直径:2cm■グリップ:2重■先端の形状:通常■重さ:【2本総重量】136g■グリップカラー:写真1.2枚目をご参照ください。【製品詳細】Minamitoriのトレードマークである黄緑とピンクの配色のマイバチです。YONEX最上級グレードのグリップを使用しており、シングル、ロール処理、精度において抜群の機能性を発揮します。軽すぎず、重すぎず、プレイヤーの中では最もよく使用されている重さです。出品中のモデルにて、「軽め」と「高密度」で迷われた際には、こちらの「標準」をお選びいただければ失敗は少ないかと思います。◆配送について◆・発送は当日23:59までのご注文で土日祝を除き、翌日に発送させていただきます。約2～7日でお手元に到着いたします。（祝日が連続する場合等はこの限りではありませんので、取引メッセージにてご連絡させていただきます。）・日本郵便、規格外での発送になります。・追跡番号はございませんので、あらかじめご了承ください。◆製作者の実績◆・太鼓の達人世界一決定戦2016第4位・第1回天下一音ゲ祭太鼓部門準優勝・モモイロ、キミドリ、レッド、グリーン、ニジイロ2021達人・太鼓の達人ニジイロver.おに譜面全曲制覇◆ご購入の際の注意点◆※匿名配送（メルカリ便等）への変更は+500円にて承ります。 商品購入後には変更できかねますので、ご購入の前にコメントをお願いします。※値下げ交渉、値下げは行っておりません、ご了承ください。