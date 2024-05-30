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イチロー　バブルヘッド　パブルヘッド　大リーグ1年目オールスターパンフ付き
商品番号 J97233359191
商品名

イチロー　バブルヘッド　パブルヘッド　大リーグ1年目オールスターパンフ付き
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 6,216 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンル（スポーツ選手）···野球性別···男フィギュア種類···コレクションフィギュアイチローのボブルヘッドです。大リーグルーキーイヤー　オールスター出場記念2体大リーグルーキーイヤー　オールスタープログラム●状態：箱から出していません。日光の当たらないところで保管してました。箱は色落ちなど経年劣化と箱同士が擦れたようなあとがあります。写真でご確認ください。箱の4面を確認したい方はおっしゃっていただけましたら、写真を追加します。プログラムも擦れはあります。あくまでも素人保管のため、予めご理解のある方のみご検討をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/traverse595326.html
http://narcologia.ru/goods/diamond506558.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture736241.html
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