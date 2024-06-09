MultiComp Blue Label EBS マルコン

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エフェクトタイプ···コンプレッサー・リミッター種類···エレキベース用【出品物】MultiCompBlueLabelマルチコンプブルーラベルEBS定価：¥23000【商品について】新品購入し室内のみで使用しておりました。目立った傷、汚れはなく綺麗な状態です。マルチコンプにはいくつかバージョンがありますが此方は現行モデルでsens(スレッショルド)ツマミが追加され更に大きさも一回りコンパクトになったものです。音は勿論あのマルコンの音、かつコンパクトなのでボードの省スペース化にも大変有難いです。18v可動による音質の向上も素晴らしいです。箱も付属致します(美品です)。【発送について】箱ごと梱包し発送致します。何卒、宜しくお願い致します。#EBS#MultiCompBlueLabel#ベース#ギター#マルコン#マルチコンプ#コンプレッサー