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MS MARVEL ミスマーベル ミニバスト
商品番号 I37049811989
商品名

MS MARVEL ミスマーベル ミニバスト
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 6,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MSMARVELミスマーベルミニバストBOWEN1000体限定で951/1000になります。検品の為開封してあります。飾ってはありません。返品は受け付けていないので、気になる箇所がありましたら画像追加しますのでコメントください。リサイクル箱での発送となります。
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