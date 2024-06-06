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Dead or Alive エクストリームビーチバレー 限定タペストリー5種
商品番号 X94456157437
商品名

Dead or Alive エクストリームビーチバレー 限定タペストリー5種
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 5,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2002年頃発売された限定タペストリー5種になります。かすみ、レイファン、エレナ、ひとみ、あやねの5種類です。随分昔の整理品かつ未開封のため、絵柄は不明です。おそらくこの絵柄だろうという参考写真を載せていますが、ご自身で調査のうえご購入願います。デッドオアアライブDOADeadorAliveextremebeachvolleyball
http://narcologia.ru/goods/browse70391.html
http://narcologia.ru/goods/organization755562.html
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