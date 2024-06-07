三線　ティーガー　胴巻　沖縄　アフリカン

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アフリカン生地と裏地にはレザーを使い作った派手なティーガです☆人とは違い個性を出したい方！！アフリカンアイテムが好きな方！！これをつけてたら目立つこと間違いありません☆是非自分の三線をカスタムしてみませんか？製作にかなりの時間を要する為現時点在庫は１つのみです。※中央の穴は空いています※三線は付属しません※紐付き※ハンドメイドで作っている為、細かな汚れ、傷がある場合があります。完璧なものをお求めの方はご遠慮下さい。写真にて判断頂き、質問があればご気軽にコメント下さい。#沖縄#三線#ティーガ#ティーガー#チーガ#胴巻#レザー#革#アフリカン#蛍光#和楽器#島唄#エイサー#宮古島#石垣島#ライブ居酒屋#個性種類···三線種類···三味線