【未使用】SKB 3I-1813-5B-C キャリングケース 防塵 防水

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SKBキャリングケース【3I-1813-5B-C】開封済み・未使用品です。外箱はややダメージがあります。【商品説明】●SKBエスケービー●CASEキャリングケース●3i-1813-5B-CSKB『3Iシリーズ』は、米軍の厳しい製品規格をクリアした樹脂製ケースです。防水・防塵性に加え、軽量かつ耐久性に優れたボディは、さまざまな輸送環境において内部の機材をしっかりとサポート。プロ仕様のカメラ用ハードケースとしても使用可。旅行用、アウトドアにも最適です。原材料に強化ポリプロピレンの素材を用いることにより、ガスケット部の腐食や衝撃への耐久性を向上させ、防水・防塵性に優れた製品を生みだしています。またその製品クオリティは、厳しい軍のセキュリティー基準をもクリアしています。『3I-1813-5B-C』はCタイプ\"カット済みウレタンフォーム付き\"となります。●内部寸法横幅 47cm(18.5インチ)奥行き 33.0cm(13インチ)深さ 12cm(4.75インチ)※蓋側3.8cm(1.5インチ)/ベース側8.3cm(3.25インチ)●外部寸法横幅 50cm(19.7インチ)奥行き 38.6cm(15.2インチ)深さ 13.9cm(5.5インチ)●耐熱性/耐寒性最高82.2℃/最低-56.1℃●重量 3kg※自宅保管になりますのでご理解いただける方よろしくお願いいたします。※外箱にプチプチ・ストレッチフィルムを巻いて発送いたします。