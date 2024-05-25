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【ガチ構築！】アルセウスピジョット、リザードンexデッキ！
商品番号 I72597483599
商品名

【ガチ構築！】アルセウスピジョット、リザードンexデッキ！
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 3,762 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ガチ構築！】アルセウスピジョット、リザードンexデッキ！おまけつき！新弾のリザードンexを使ったデッキになっております。アルセウス、ピジョットで好きなカードをサーチしつつ、リザードンexの特性でエネルギーを加速、2-2-1-2のプランを押し付けることができれば最後は330ダメージを出すことができます。使っていてかなり楽しいデッキです。入れ替え用カードも30枚ほどランダムにお付けします。濡れ、折れ対策をし、スリーブに入れてお送りいたします。リザードンexピジョットexアルセウスvstarアルセウスプロモリザードンデッキ構築済み種別···シングルカード種別···複数カード種別/詳細···デッキシリーズ···スカーレット\u0026バイオレットレアリティ···RRR
http://narcologia.ru/goods/reproduce255555.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador60306.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney846849.html
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