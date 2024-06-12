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商品詳細
・すとぷりペンライトVOL.3・すとぷりぺんらいとっ！(2020年夏ver.!!)・すとぷりぺんらいとっ！(2021年夏ver.!!)・すとぷりいちごペンライト!!全て開封済ですが未使用です。暗所にて保管しておりましたが素人管理のため、多少の傷や色褪せなどはご了承ください。・5,000円以上の購入でグッズ特典のすとぷりショッピングバッグも送付させて頂きます。(2020年ver.!!か2022年ver.!!どちらか1つです。)こちらは、なくなり次第、送付は終了とさせていただきます。バラ売り⭕️即購入⭕️値下げ❌#すとぷり#すとろべりーぷりんす#すとぷりグッズ#すとぷりぺんらいと
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