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シン・ウルトラマン　一番くじ　A賞
商品番号 T52095012530
商品名

シン・ウルトラマン　一番くじ　A賞
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気キャラクター···シン・ウルトラマンフィギュアシリーズ···ウルトラマン造形シリーズ···一番くじ押入整理で出品します。映画の後、なんとなく引いたら当たったものです。未開封ですが、テープの間に細かいゴミが入り込んでしまっています。売れなければどこかに飾るので無理に売ろうとはしていません。ncnrでお願いします。
http://narcologia.ru/goods/stepchild956052.html
http://narcologia.ru/goods/procurement255933.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture216241.html

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