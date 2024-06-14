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入手困難　レジドラゴコレクションBOX
商品番号 I87696778641
商品名

入手困難　レジドラゴコレクションBOX
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

箱無しで発送します！コメントで、プラス800円にて箱ありに変更できます。新品未開封です。内容物は以下になります:-レジドラゴVジャンボカード1枚-レジドラゴVプロモ1枚-レジエレキ　プロモ1枚-海外版拡張パック　4パック-ptcgoコードカード1枚コレクションや投資対象にどうぞ海外版ポケモンカードポケカアメリカUSA海外サプライポケモンカードゲーム151151サプライスカーレットexバイオレットexシュリンク付きクレヨンミミッキュブラッキーニンフィアレイジングサーフポッチャマピカチュウフシギダネダッシュイーブイズダッシュ！イーブイズイーブイオリパサーチ済みシャワーズサンダースブースターエーフィグレイシアリーフィアピカチュウの森ラバープレイマットプレイマットデッキシールドスリーブデッキケースケースカードケーストレーナーズオフショットマリィユウリルリナサイトウキバナダンデイーブイヒーローズ蒼空ストリーム蒼空摩天パーフェクト摩天シャイニースターVシャイニースターシャイニーフュージョンアーツフュージョン25th25thAnniversaryCOLLECTIONAnniversaryCOLLECTIONアニコレプロモゴールデンボックスGOLDENBOXVMAXクライマックスVクラVMAXスタートデッキスターバーススペースジャグラータイムゲイザーカイユウリピカチュウミモザボタンスノハザードクレイバーストスカーレットパラダイムトリガーバイオレットポケモンカードプロモexスペシャリストブイスターユニバースVユニ
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