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商品詳細
ファイナルファンタジーⅧプレイアーツフィギュアスコールフィギュアの状態はきれいめかと思いますが、箱ともに経年劣化や汚れがあります。状態は画像にてご確認ください。画像に写っているものが全てです。経年劣化によるダメージが箱、ブリスター？（画像3のプラスチック部分）に出ており補修や割れがあります。長期自宅保管品になりますのでご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。#ファイナルファンタジーⅧ#プレイアーツ#スコール
http://narcologia.ru/goods/composite545554.html
http://narcologia.ru/goods/providence236094.html
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