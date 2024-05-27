SHURE(シュア) SM58

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商品詳細
SHURE(シュア)SM58です。スタジオ練習などで数回使用しました。中古品であることをご理解いただき、神経質な方は落札をご遠慮ください。お値下げ不可です、ご理解くださいませ。#Shure#SHURE#SM58#マイク#ダイナミックマイク#ごっぱち種類...マイク
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