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- ゲゲゲの鬼太郎(1985年版) セル画 背景付き
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商品詳細
鬼太郎のセル画です。背景、動画付き。セロテープで背景にセルを留めてあります。【状態】実際に現場で使われた物であるため使用感、経年劣化、多少のダメージなどあるとお考え下さい。
http://narcologia.ru/goods/Adder995675.html
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http://narcologia.ru/goods/peroration501415.html
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