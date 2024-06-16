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銀祭り 万事屋 真選組 攘夷四天王 アクリルスタンド
商品番号 N70759657888
商品名

銀祭り 万事屋 真選組 攘夷四天王 アクリルスタンド
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 5,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

銀魂銀祭りの際に販売されたアクリルスタンドになります。✲万事屋坂田銀時神楽新八定春✲真選組近藤勲土方十四郎沖田総悟✲攘夷四天王坂田銀時高杉晋助桂小太郎坂本辰馬の3点のアクリルスタンドです。台紙の角に少し跡はあるものの本体には見たところ傷等はないです素人保管ですので苦手な方は、気にされる方は御遠慮ください2枚と1枚に分けプチプチ梱包し発送となります15555円から値下げ済値下げ不可
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