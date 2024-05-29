鉄瓶 霰富士 紙箱入

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商品詳細
ご覧頂き有難うございます。未使用、保管品です。サイズ口径10cm横幅約18cm高さ21cm(持ち手含)すり替え防止の為お品に問題があっても返品に応じません。(メルカリさんより記載必要と)画像にて御判断下さい。
http://narcologia.ru/goods/cowpox37339.html
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