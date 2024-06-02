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本願寺　銘　憶昔　油滴天目茶碗　共箱　2点　茶道具　御下賜　時代　袈裟　煎茶
商品番号 B52920596737
商品名

本願寺　銘　憶昔　油滴天目茶碗　共箱　2点　茶道具　御下賜　時代　袈裟　煎茶
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,730 円
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商品詳細

本願寺　銘　憶昔　油滴天目茶碗　共箱　2点　茶道具　御下賜　時代　袈裟　煎茶時代違い　1点は栞より昭和45年頃本願寺の門徒の方の所持品です。中の品は入れ替わりしているかもしれません。種類···茶道具
http://narcologia.ru/goods/ordering139179.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit197786.html
http://narcologia.ru/goods/competitive576081.html

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