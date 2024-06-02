本願寺　銘　憶昔　油滴天目茶碗　共箱　2点　茶道具　御下賜　時代　袈裟　煎茶

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商品詳細
本願寺 銘 憶昔 油滴天目茶碗 共箱 2点 茶道具 御下賜 時代 袈裟 煎茶時代違い 1点は栞より昭和45年頃本願寺の門徒の方の所持品です。中の品は入れ替わりしているかもしれません。種類···茶道具
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