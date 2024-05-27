[ウッドストーン] クラリネットリガチャー

ウッドストーンのB♭クラリネット用リガチャーです。重厚感のあるゴールドプレートです。所々に小さな黒い変色・傷がありますが、全体的にはゴールドの艶と輝きがあります。写真にある透明ケースに入れてお届けします。キャップは付属しません。



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