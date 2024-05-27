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- [ウッドストーン] クラリネットリガチャー
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商品詳細
ウッドストーンのB♭クラリネット用リガチャーです。重厚感のあるゴールドプレートです。所々に小さな黒い変色・傷がありますが、全体的にはゴールドの艶と輝きがあります。写真にある透明ケースに入れてお届けします。キャップは付属しません。
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http://narcologia.ru/goods/subtropical152501.html
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