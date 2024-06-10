ツツジSAR PSA10

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ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品は、自ら鑑定会社へ直送し鑑定していただいたPSA鑑定品になります。鑑定品でございますので、カードの状態につきましてはグレードを全てとさせていただき、状態に関するご質問には返答致しかねることをご了承ください。PSA10やPSA9でもカード及びケースに欠けや初期傷がある場合がございますが、鑑定グレード以上でも以下でもないことをご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。気になる方は、写真の番号及びQRコードから状態を確認出来ますので、そちらをご覧ください。ワンオーナー品の為、私とPSA以外の第三者は介入しておりませんので偽造品ではございません。その点は安心してご購入いただければと存じます。鑑定品でございますので、配送中でもなるべく傷がつかないよう梱包いたします。発送日につきましては、ご入金日から起算して翌日までに配送手配させていただきます。以上、よろしくお願いいたします。