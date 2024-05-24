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草間弥生　かぼちゃ　オブジェ　美術品　パンプキンキャスト　モマ　MoMA
商品番号 U39300899758
商品名

草間弥生　かぼちゃ　オブジェ　美術品　パンプキンキャスト　モマ　MoMA
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 14,777 円
在庫状況 あり

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商品詳細

草間弥生　かぼちゃ　オブジェ　美術品　パンプキンキャスト　モマ　MoMA新品未使用未開封検品済み確実正規品です！模造品ではありません。草間彌生(YayoiKusama)国際的に有名な日本人アーティストの草間彌生は、デッサンや絵画、写真からインスタレーションやパフォーマンスアートまで、広範囲の媒体で活動しています。草間彌生のアートは、少女時代に見た水玉模様で覆われた世界の夢や幻視に強く影響されています。60年におよぶキャリアを通じて、絵やスケッチ、彫刻を執拗なほどに繰り返される水玉や網目、スペック素材樹脂サイズcm：（底幅）約7.5、(高さ)9.5アーティスト、草間彌生の代表的なモチーフのひとつ‘PUMPKIN’のオブジェ。手のひらサイズのキュートなアートピースです。専用ボックスに入っています。※素材の特性上、製造工程で収縮があるため個体差がございます。※複数ご購入いただきました場合に、サイズや重さに差のある商品のお届けとなる場合がございます。※ボックスのデザイン・仕様は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。アート　ソフビ　絵画　絵　抽象画　抽象作品　オブジェ　インテリア　インテリア雑貨　椅子　チェアー　オブジェ　art置物　インテリア　おしゃれ　熊　クマ　ストリートアート　シルクスクリーン　ポスター村上隆MADSAKItonarinozingaroDoraMaarauChat2_PカイカイキキDOB-kunboxlogoFlowercushionkaikaikikigr8　MADSAKIマサキ　CherryFukokaCherryonlineフラワークッション　となりのじんがろ　zingaro村上隆　murakamitakashiお花　supremeアート　絵画　カイカイキキ草間彌生パンプキンbe@rbrickベアブリック1000%アンディウォーホールアートマリリンモンロンインテリア雑貨置物アート絵画絵アーティストピカソゴッホマネモネ草間弥生ジャクソンポロック村上隆インテリア雑貨置物アート絵画絵アーティストピカソゴッホマネモネ草間弥生ジャクソンポロック素材···その他
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