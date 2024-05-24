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【美品】ヤナギサワ YANAGISAWA A-500 アルトサックス
商品番号 R22864260302
商品名

【美品】ヤナギサワ YANAGISAWA A-500 アルトサックス
ブランド名 ヤナギサワ
特別価格 税込 48,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

専門業者でメンテナンスをしたので、届いてからすぐに使用できます。外観も目立つような傷汚れもなく綺麗な状態です。中古品となりますので画像を参考にしてください。7254138
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