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- 【美品】ヤナギサワ YANAGISAWA A-500 アルトサックス
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商品詳細
専門業者でメンテナンスをしたので、届いてからすぐに使用できます。外観も目立つような傷汚れもなく綺麗な状態です。中古品となりますので画像を参考にしてください。7254138
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