ミュウVMAXデッキ　構築済み　60枚スリーブ入り　バトルVIPパス

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ミュウVMAXデッキです。黒いザラスリーブに入っているのでそのまま遊べます。他の商品との同時購入の場合のみ送料分値下げしますが基本的に値下げは自分のタイミングで行います。折れ濡れ対策して発送します。目立った傷はありませんが、素人管理なので神経質な方はご遠慮下さい。即購入OK雪道ジャッジマンメロディアスエコー